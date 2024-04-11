Несовершеннолетнего ангарчанина заподозрили в хищении денег у пенсионеров

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Ангарска, обвиняемого в хищении денег у пенсионеров. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2023 года 17-летний парень, выполнявший роль курьера, совместно с другими участниками преступной группы похищал деньги у пожилых людей под разными предлогами.

Соучастники убеждали потерпевших в виновности их близких родственников в совершении вымышленных ДТП и предлагали передать средства для возмещения ущерба и спасения близких от уголовной ответственности. В дальнейшем обманутые граждане передавали сбережения курьеру.

«В результате двум пенсионеркам из Ангарска и одной из Братска причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении курьера направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.