Усольский свинокомплекс стал рекордсменом нацпроекта «Производительность труда» в Приангарье

На одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Иркутской области завершилась активная фаза реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом Российской Федерации. По одному из ключевых параметров – выработке готовой продукции на одного сотрудника в час – Усольский свинокомплекс поставил рекорд в рамках региона: по сравнению с моментом старта проекта выработка увеличилась в четыре раза, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«Внедрение инструментов бережливого производства позволяет предприятиям поставлять на прилавки более свежую продукцию, увеличить объемы и ассортимент продукции, выходить на новые рынки сбыта. Кроме этого, позволяет улучшать качество и повышать конкурентоспособность продукции за счет снижения издержек на единицу продукции», – подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

В качестве пилотного потока для реализации мероприятий нацпроекта был выбран участок выпуска замороженных вареников. На этот вид продукции приходится 18% выручки предприятия. Основные направления работы экспертов Регионального центра компетенций и команды предприятия – оптимизация ручного труда, снижение излишних перемещений и переходов, сокращение простоев оборудования. За полгода команда предприятия также на 48% сократила время, затрачиваемое на производственный процесс, и на 68% снизила объем незавершенного производства.

После завершения активной фазы нацпроекта специалисты предприятия будут своими силами распространять инструменты и механики бережливого производства и на другие цеха, чтобы в конечном итоге оптимизация коснулась каждого производственного участка.