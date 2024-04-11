В Иркутском районе отменен карантин по бешенству

Отменены ограничительные мероприятия по бешенству на территории эпизоотических очагов, расположенных в Иркутском районе. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев, рассказали в пресс-службе правительства Прианагрья.

В частности, карантин перестал действовать на 5-м и 6-м км Александровского тракта, в СНТ «Зеленое» на ул. Лесной и СНТ «Излучина» на ул. Сиреневой.

Кроме того, в числе – неблагополучный пункт, расположенный в радиусе 3 км от границы эпизоотического очага в административных границах д. Ангара, заимка Глазунова, СНТ «Раздолье-2», СНТ «Зеленое», СНТ «Озерное», СНТ «Багульник-2», СНТ «Коммунальник», СНТ «Излучина», СНТ «50 лет Победы», СНТ «Светофор», СНТ «Авиастроитель», СНТ «Зеленая Горка» и СНТ «Дианис».

Напомним, антиген возбудителя бешенства был выявлен 4 декабря 2023 года у собаки, поступившей на станцию по борьбе с болезнями животных с территории Уриковского муниципального образования Иркутского района. Указом главы региона был установлен карантин в 12 СНТ и двух населенных пунктах, расположенных в радиусе 3 км от Уриковского МО.

Во время карантина, согласно приказу министерства сельского хозяйства России, было запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, кроме специалистов ветслужб, ввоз и вывоз восприимчивых к вирусу животных, а также их перемещение, снятие шкур и охота.