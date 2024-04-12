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Иркутский бар вошел в шорт-лист престижной премии Wheretoeat

Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat опубликовал шорт-лист лучших ресторанов России 2024 года. В престижный список попал бар из Иркутска, сообщает пресс-служба события.

Речь о Humble. Social club+bar, который находится на улице ​Каландаришвили. Заведение будет бороться за победу в специальной номинации «Бар года».

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«Петр Стихий, уроженец Читы, открыл этот бар в 2020-м, пойдя против тогдашних стереотипов, –полумрака, кальянов, кирпичных стен и иже с ними. Получилось просторное светлое помещение, настраивающее, скорее, на духоподъемный лад, чем на желание утопить плохое настроение в бокале. Заведение, помимо прочего, позиционирует себя как социальный клуб: правильная коммуникация между гостями категорически приветствуется», – говорится в описании бара на сайте события.

Конкуренцию ему составят организации из Москвы, Новосибирска, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Итоги будут известны 16 апреля – их озвучат в столичном концертном зале «Зарядье». Планируется оглашение рейтинга 100 лучших ресторанов России. Победителю, по традиции, вручат переходящий приз – антикварную серебряную чашу для льда.

Напомним, в российский лонг-лист-2024 (Wheretoeat Russia) вошли девять ресторанов из Иркутской области – Andreano, 33 вино и тапас, Bardo,  DesignBar, Охотников Иркутск, Стрижи, Сыр в масле, La Premiere Cafe, Le Chef, Лес и степь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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