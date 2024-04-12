Девять абитуриентов Приангарья рекомендованы к поступлению в ГИТИС сразу на второй отборочный тур благодаря МТС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Приангарья. Первый отборочный тур в главный театральный вуз страны прошел в рамках проекта «Поколение М» в ТЮЗе им А. Вампилова. Девять талантливых выпускников из Иркутска рекомендованы к поступлению на актерский факультета ГИТИСа.

За два дня, которые включали прослушивания и творческую встречу с преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексеем Калининым, в мероприятиях приняли участие около 150 учеников. Возможностью продемонстрировать талант педагогу театрального вуза воспользовались абитуриенты из Иркутска, Ангарска, Черемхова, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Зимы, школьники из небольших поселков: Новой Игирмы, Еланцев, Белореченского, Балаганска и других, а также Красноярска и Республики Бурятия.

В число лучших вошли одиннадцатиклассники и выпускники средних специальных учебных заведений Иркутска. Ими стали Альберт Глизбург, Елизавета Романова, Денис Саловаров, Анатолий Богданов, Екатерина Мельник, Алексей Богатырев, Алексей Ковбасюк, Ирина Силина, Мария Деханова. Ребятам зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве.

Ребята читали прозу и монологи известных писателей: Надежды Тэфи, Николая Гоголя, Александра Куприна, а также отрывки из произведений уроженца села Усть-Уда Иркутской области Валентина Распутина, рассказывали басни Сергея Михалкова, Ивана Крылова. Среди стихотворений самыми популярными у абитуриентов стали стихи Сергея Есенина, Михаила Лермонтова, Марины Цветаевой и поэта из Нижнеудинска Евгения Евтушенко.

«Результат прослушиваний я оцениваю, как более чем положительный. Уровень подготовки в целом и культурный уровень абитуриентов в Иркутской области высокий. Я увидел хорошую подготовку ребят, которые приходили после профессиональных сузов – колледжа и училищ. Всех юных артистов, которые были рекомендованы и которые хотят продолжать учиться, мы ждем на последующих турах. Я надеюсь, что для них это только начало профессиональной истории. Я рад, что наше взаимодействие с МТС дает равные возможности ребятам поступить в театральный вуз, независимо от места проживания и уровня дохода», — прокомментировал преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексей Калинин.

«Благодаря проекту МТС «Поколение М» юные иркутяне получили уникальный шанс попробовать себя во вступительных испытаниях в ведущий театральный вуз страны в комфортной для себя обстановке, не выезжая из своего региона. Это и есть важная социальная цель платформы МТС для развития детского творчества в цифровой среде — помочь жителям страны качественно, эффективно и безопасно использовать все возможности современных технологий для своего роста и развития», — говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.