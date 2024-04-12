Два проекта по лесопереработке в Иркутской области включили в список приоритетных

Министерство промышленности и торговли России выбрало два проекта из Иркутской области для модернизации лесоперерабатывающих производств как приоритетные для инвестирования. Приказы об этом подписаны в министерстве.

Первый одобренный проект по модернизации лесоперерабатывающих производств в Нижнеудинском районе разработан предпринимателем Валерием Заречным. Предприятие работает с 2000 года, занимается заготовкой и переработкой древесины. По данным администрации Нижнеудинского района, это самое крупное лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие в территории. На предприятии трудится более 300 человек. Объем инвестиций, согласно проекту, составит более двух миллиардов рублей. После модернизации планируется выпуск до 60 тысяч кубометров пиломатериалов, 10 тысяч кубометров клееных, строганных изделий, до 17 тысяч кубометров фанеры и 16 тысяч кубометров древесных пеллет. Проект должен быть реализован до конца 2030 года.

Проект компании ООО «Резерв» предполагает модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, расположенной в деревне Галки Иркутского района. Объем инвестиций также составит более двух миллиардов рублей. До конца 2029 года планируется нарастить выпуск пиломатериалов до 90 тысяч кубометров и плит ДСП до 50 тысяч кубометров.

Общее финансирование 11 приоритетных проектов из Иркутской области в лесном комплексе достигает 133,1 миллиарда рублей, по состоянию на 1 января текущего года вложено уже 134,6 миллиарда рублей, что привело к созданию 1,6 тысячи рабочих мест, поделился министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.