Названы регионы — лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте

В ипотечном портфеле Сбера доля программы «Господдержка» составила 20%, «Семейной ипотеки» — 18%, «Дальневосточной и арктической ипотеки» — 2,7%.

Аналитический центр Домклик провёл регулярное исследование о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости и выяснил, как распределился спрос на льготные ипотечные программы в марте 2024 года.

По данным Сбера о заключённых ипотечных сделках в марте, спрос на льготную ипотеку остаётся на уровне 40% (+3 п. п. к февралю). Текущий уровень востребованности льготных программ по-прежнему выше, чем в первом полугодии 2023 года.

Несмотря на то что в конце прошлого года условия «Господдержки» были изменены более значительно, программа продолжает лидировать по спросу: в марте на её долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране. Высокий процент сделок отмечается преимущественно в отдалённых регионах, среди которых Республика Тыва (56%), Республика Хакасия (36%), Калининградская область (34%) и Республика Адыгея (30%). Из топ-10 регионов с максимальными выдачами эта программа популярнее всего в Краснодарском крае (30%).

Аналитики Домклик связывают популярность этой программы с востребованностью индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в этих регионах. Так, в Калининградской области, Республике Адыгея и Краснодарском крае на долю ИЖС приходится более 65% всех сделок по программе. В республиках Тыва и Хакасия процент ИЖС в выдачах по «Господдержке» и вовсе превышает 90%.

Программа «Семейная ипотека» занимает второе место: на её долю пришлось 18% всех выдач Сбера. Наибольший спрос на программу наблюдается в Республика Адыгея, Тюменской и Астраханской областях, Ставропольском крае, республиках Татарстан и Марий Эл, а также в столичных регионах — Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах доля «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач составляет 25–30%.

Высокий спрос на программу в столичных регионах отчасти объясняется более жесткими условиями кредитования по программе «Господдержка»: после повышения первоначального взноса и сокращения максимальной суммы кредита в конце прошлого года часть заемщиков переключилась с «Господдержки» на «Семейную ипотеку».

На третьем месте по популярности в марте — «Дальневосточная и арктическая ипотека» — 2,7% всех выдач Сбера. Остальные программы в ипотечном портфеле банка занимают 0,4%.

При этом, учитывая возобновление IT-ипотеки, в ближайшее время распределение выдач по льготным программам может сильно измениться.