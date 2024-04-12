«Директор школы» и лжеполицейский обманули учительницу из Тулуна на 2 млн рублей

58-летняя учительница из Тулуна стала жертвой мошенников. Аферисты от лица директора школы и работника правоохранительных органов убедили ее оформить кредиты. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что накануне в одном из мессенджеров с аккаунта директора школы сотруднице образовательной организации поступили сообщения якобы о том, что в у них в учебном заведении ожидается проверка, и скоро учительнице должен позвонить «проверяющий».

Через какое-то время «директор» в сообщении отправила электронный документ, в котором указано, что женщина обвиняется в терроризме, мошенничестве, а также спонсировании запрещенных организаций.

Во время ознакомления с текстом ей поступил звонок от лжесотрудника правоохранительных органов, который проинформировал о вероятной опасности уголовного преследования. Он убедил женщину срочно переводить деньги на «безопасный счет». Испугавшись, что мошенники оформят на нее кредиты, тулунчанка сама взяла по указаниям звонивших в заем в 2 миллиона рублей.

Далее мошенники вызвали ей такси до банка в городе Братске. Преодолев 200 километров, женщина осуществила перевод денег на указанные счета злоумышленников. Потерпевшую едва не убедили взять еще один кредит, однако ее банковскую карту вовремя заблокировала финансовая организация из-за совершенных подозрительных операций.

Позже полицейские установили, что аккаунт директора был взломан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.