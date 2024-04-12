В Иркутске задержали квартет вымогателей, требовавших деньги за майнинг

Задержаны четверо жителей микрорайона Синюшина гора в Иркутске. Мужчины подозреваются в вымогательстве денег у знакомого. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что криминальный квартет в течение полугода вымогал у иркутянина 200 тысяч рублей – несуществующий долг, которым горожанин якобы обзавелся, зарабатывая на криптовалюте.

В течение этого времени подозреваемые систематически преследовали жертву и били. Когда пострадавший понял, что злоумышленники не оставят его в покое, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Проверяется их причастность к этому и другим преступлениям.