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Школу искусств имени Кузакова в Иркутской области отремонтируют за 50 млн рублей

В Киренске Иркутской области начались работы по капитальному ремонту здания детской школы искусств, которая носит имя художника-живописца Александра Кузакова, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Капремонт проводят в рамках национального проекта «Культура». Финансирование работ составит более 50 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Планируется, что работы завершатся до конца ноября 2024 года.

На сегодняшний день на объекте ведутся демонтажные работы. В рамках реконструкции планируется замена кровли, дверных блоков, ремонт полов, отделка внутренних помещений, обновление электропроводки, ремонт инженерных коммуникаций, реставрация фасада здания и благоустройство территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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