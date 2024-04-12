Новости

Количество работников увеличат на площадке в Иркутске, где строят одну из самых больших школ

На участке между улицей Ярославского и объездной дорогой Ново-Ленино продолжается строительство новой школы на 1550 мест. Здесь задействовано 11 единиц техники и 150 человек. В ближайшее время количество людей увеличат до 400, что позволит ускорить выполнение работ, рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Строительная готовность объекта на начало апреля составила более 12%. Несмотря на то, что срок исполнения муниципального контракта по возведению школы заканчивается в декабре 2025-го, подрядная организация планирует завершить процесс раньше.

Сейчас работы ведутся на семи из девяти предусмотренных блоков. На блоке Е, где разместят спортивный зал и бассейн, завершили устройство каркаса, выполняют кирпичную кладку перегородок и стен, монтируют внутренние инженерные сети. На других блоках забивают сваи, обустраивают цокольные этажи и подпорные стены, бетонируют перекрытия.

Строительство одной из самых больших школ в Иркутске выполняют по национальному проекту «Образование». Объект возводят по адаптированному проекту, который уже реализован на площадках иркутских школ №69 и №19 и рекомендован для воплощения на территории страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Байкал начинается с Иркутска: город готовится привлечь туристов новыми проектами
Обновление Листвянки: крупномасштабный ремонт улицы Горького запланирован на этот год
В гостиницах некому работать
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес