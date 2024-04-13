За неделю в Иркутской области от действий мошенников пострадали почти 50 человек

48 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников за рабочую неделю в Иркутской области. Общая сумма хищений составила более 22 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе региональной полиции.



В числе обманутых – 57-летний иркутянин. Недавно ему позвонил неизвестный абонент, который представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что с личного счета жертвы пытаются похитить деньги. Пострадавший поверил обманщикам и перевел крупную сумму денег. Он думал, что отправляет их на «резервный счет».

По данному факту и другим возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ведется расследование. Известно, что в основном аферисты используют стандартные схемы. Они входят в доверие и сообщают жертвам о том, что карта/счет/портал «Госуслуги» взломаны, и неизвестные пытаются похитить деньги. Также преступники могут представляться сотрудниками сотовой связи, официальных органов.