Пенсионерка в Иркутской области отсудила 30 тысяч рублей за падение в магазине

Жительница Иркутской области упала в магазине и пострадала. За травму она отсудила компенсацию. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что пенсионерка обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании компенсации морального вреда вследствие полученной травмы в магазине. Тулунский городской суд постановил выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

«Вместе с тем, назначенная сумма была явно занижена и установлена без учета того факта, что истец является пенсионером по возрасту и относится к социально-незащищенной категории граждан», – говорится в сообщении.

Не согласившись с решением суда, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Иркутский областной суд поддержал позицию и увеличил сумму компенсации с 15 до 30 тысяч рублей.