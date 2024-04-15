Стартовал прием документов в Иркутское Суворовское училище

В 2024 году здесь планируют набрать в 5-й класс (1 курс) 60 мальчиков. Это должны быть обучающиеся, которые заканчивают в этом учебном году 4-й класс. Прием документов продлится до 30 мая включительно. Вступительные испытания пройдут с 1 по 15 июля.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев неоднократно отмечал, что эта уникальная образовательная организация Министерства обороны Российской Федерации – единственная в стране, где оборудован многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс военно-космических сил, основ летного дела и воздушно-космической обороны.

– Современная и технологичная учебно-материальная база для обучения основам летной подготовки и робототехнике позволяют ребятам на самом высоком уровне осваивать как общеобразовательные предметы, так и специальные дисциплины. Не менее важна здесь воспитательная работа, которую организуют педагоги из числа офицеров. Они являются для мальчишек примером дисциплины, верности долгу и офицерской чести. Обучаться здесь не только очень престижно, но сложно и ответственно, – говорит Игорь Кобзев.

В ИСВУ пояснили, что по правилам училища здесь могут обучаться только мальчики. Прием документов будет осуществляться по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176, КПП № 1 с 10:00 до 16:00 в будние дни. Для любых вопросов по приему можно обращаться по телефону приемной комиссии: 8 (3952) 26 98 08, с 10:00 до 16:00 в будние дни.

Подробная информация по поступлению в Иркутское Суворовское училище размещена в специальном разделе «Поступающим» на сайте образовательной организации.

Напомним, Иркутское Суворовское военное училище было открыто 1 сентября 2023 по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на площадке бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. На сегодняшний день здесь обучаются 180 воспитанников первого набора 5-х, 6-х и 7-х классов. С 2024 года состав училища будет пополняться только за счет 5-х классов.