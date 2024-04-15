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Индекс благосостояния россиян в марте составил 29,5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс благосостояния в марте 2024 года получил значение в 29,5%.

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То есть такова доля затрат среднестатистической российской семьи на продукты питания дома и вне дома в общем объеме месячных трат домохозяйства. По сравнению с февралем текущего года показатель Индекса снизился на 3,3%. Относительно марта прошлого года Индекс снизился на 11,7%.

«В течение всей зимы индекс благосостояния демонстрировал показатели чуть выше 30%. Если в декабре это объяснялось повышенными тратами для закупки продуктов и деликатесов к праздничному столу, то январь и февраль в целом ознаменовались повышенной покупательской активностью, которую фиксировали многие аналитики. В марте же после первой праздничной недели траты россиян пошли на спад, что отразилось на снизившихся общих недельных расходах и размере среднего чека и соответственно на показателе индекса благосостояния», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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