Каждый четвертый иркутянин не решается просить прибавки к зарплате

Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Лишь 5% иркутян считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 78% уверены, что достойны большего: 26% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 29% готовятся просить прибавки, 23% не решаются.

«Бесполезно. Все равно не повысят», – основной аргумент горожан, которые не осмеливаются вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.

Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди респондентов с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.