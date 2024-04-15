МТС открыла свои магазины для домашних животных Приангарья

МТС сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 1,5 тыс. магазинах России. В Иркутской области такие магазины доступны в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Тайшете, Тулуне, Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском. Они оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

«Посещение наших магазинов должно быть максимально комфортным, и для этого мы постоянно улучшаем наш сервис. Сейчас мы решили открыть двери перед домашними питомцами, чтобы они не оставались без присмотра во время посещения наших точек. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию на территории Приангарья», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве – 42%.