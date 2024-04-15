Количество алкомаркетов в России выросло на 18%

Эксперты компании Filipov Capital проанализировали динамику развития рынка алкомаркетов России.

В апреле 2024 года в 16 городах-миллионниках работает 24514 алкомаркетов. С августа 2023 года количество точек с этой продукцией выросло на 17,9% или на 3724 точки.

Наиболее значительный рост числа алкомаркетов был отмечен в рамках периода с августа 2023 года по апрель 2024 года в Краснодаре и ближайших пригородах. Так, количество подобных точек в столице Краснодарского края увеличилось на 789 точек, достигнув отметки в 1657 организаций.

На данный момент больше всего алкомаркетов работает в Москве. В российской столице и ближайших пригородах сейчас работает 6020 алкомаркетов. С апреля 2023 года число подобных заведений в столице выросло на 657 точек или на 12,3%.

Эксперты компании Filipov Capital отмечают, что в апреле 2024 года в 8 из 16 городов-миллионников России число алкомаркетов превышает 1 тыс. единиц.

Также в период с августа 2023 года по апрель 2024 года только в двух городах-миллионниках количество алкомаркетов сократилось. Так, снижение было отмечено в Воронеже, где в апреле 2024 года работает 410 точек (-40) и в Екатеринбурге, где сейчас работает 964 точки (-31).