Свой Банк стал номинантом премии «Сравни» в категории «Вклад года»

Свой Банк вошел в шорт-лист престижной премии «Сравни» финансового маркетплейса Сравни.ру. Свой Вклад от Своего Банка с максимальной процентной ставкой на рынке и возможностью пополнения и капитализации представлен в номинации «Вклад года».

Ежегодная национальная премия «Сравни» учреждена порталом Сравни.ру и в 2024 году проводится во второй раз. Премия призвана отметить лучшие финансовые организации страны и помочь пользователям получить объективную оценку их продуктов и услуг, а бизнесу – подтверждение своей конкурентоспособности и ориентиры для дальнейшего развития. Все номинанты отобраны экспертами Сравни.ру. на основе оценки уровня клиентского обслуживания и ориентированности на качество продуктов и услуг.

Напомним, что ранее Свой Вклад неоднократно занимал высокие места в рейтингах самых выгодных депозитов, составленных финансовыми порталами Банки.ру и Bankiros. Аналитики особо отмечают высокую доходность вклада и возможность пополнения. Свой Вклад со ставкой до 16,5% годовых можно оформить через мобильное приложение или на сайте банка на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. По вкладу доступно пополнение, минимальная сумма – 5 000 рублей.

Открытое голосование на сайте премии продлится в 15 апреля по 12 мая 2024 года. Голосовать могут зарегистрированные пользователи портала Сравни.ру. Награждение победителей состоится 30 мая 2024 года.