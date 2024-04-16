Примсоцбанк - в ТОП-50 лучших сайтов банков 1 квартала 2024

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 лучших сайтов банков 1 квартала 2024 года и занял в нём 45 место, сообщает Бробанк. Также банк вошёл в ТОП банков с максимальным приростом популярности в 2024 году и занял в нём 23 место.

Отметим, в анализ включено 46,9% от общего числа действующих в России банков – 150 с наибольшим объемом активов. Из них выделено 50 игроков рынка с максимальной среднемесячной посещаемостью сайтов.

Как отмечают эксперты Бробанк, в I квартале 2024 года количество визитов на сайты банков стало больше относительно того же периода 2023 года на 25,1 млн переходов. Этот прирост соответствует положительной динамике в 12,3%. Среднемесячная посещаемость сайтов банков в январе-марте текущего года составила 229,09 млн визитов. В аналогичном периоде прошлого – 204,0 млн.