Азиатско-Тихоокеанский банк дарит «Апрельский кэшбэк»

15 апреля в Азиатско-Тихоокеанском банке началась акция «Апрельский кэшбэк» для держателей дебетовых карт. Участники смогут получить дополнительные бонусные баллы к стандартному кэшбэку, предусмотренному правилами программы лояльности АТБ.

В акции участвуют карты «АТБ 2.0», «АТБ 2.0 (Единая карта сахалинца)», «Кошелёк», «Большой кошелёк», «Кэшбэк карта», «Единая карта сахалинца», «Приморец», «Особый статус», «Кампус», а также карты, выпущенные в рамках программы банковских услуг «Статус».

Стать участниками могут клиенты АТБ, чьи карты соответствуют одновременно двум критериям: любое безналичное поступление денежных средств в сумме от 5 600 рублей в течение марта 2024 года и отсутствие покупок по карте в период с 1 по 31 марта.

Чтобы получить кэшбэк, нужно в период с 15 апреля по 15 мая 2024 года совершить безналичные покупки в сумме от 5 000 рублей. Чем выше траты по карте, тем больше бонус от банка:

100 баллов при сумме покупок от 5 000 по 10 000 рублей;

500 баллов при сумме покупок от 10 000,01 по 25 000 рублей;

1 000 баллов при сумме покупок от 25 000,01 рублей.

Выплата вознаграждения будет начислена до 15 июня 2024 года.

Отслеживать историю начислений баллов кэшбэка и конвертировать их в рубли клиенты могут в личном кабинете «АТБ Клуб» в мобильном приложении АТБ банк.

Подробные условия акции «Апрельский кэшбэк» размещены по ссылке.