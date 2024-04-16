Альфа-Банк станет стратегическим партнером Мультимедиа Арт Музея (МАММ)

Банк поддержит знаковые мероприятия самого посещаемого музея фотографии и современного искусства.

Уже 13 апреля 2024 года Мультимедиа Арт Музей (МАММ) на Остоженке откроет свои двери после капитального ремонта.

В рамках стратегического партнёрства Альфа-Банк поддержит ключевые выставки: «Спорт в фотографии», «От Родченко до наших дней» и выставку, приуроченную к 90-летию классика мирового современного искусства Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника».

Кроме того, благодаря Альфа-Банку в МАММ откроется киноклуб с регулярной многожанровой программой, направленной на разные аудитории, в том числе и на детей. А еще посетители музея смогут приобрести в обновленном дизайнерском магазине креативный мерч Альфа-Банка. Также первый pet-friendly банк совместно с музеем планирует организовать благотворительные мероприятия по поддержке животных.

«Поддержка культуры и искусства всегда была и остается одним из ключевых направлений социальной и благотворительной деятельности Альфа-Банка. Мы организовываем масштабные фестивали, устанавливаем инсталляции современных российских художников для горожан, учреждаем литературные премии. Мы рады, что сотни тысяч людей снова увидят лучшие произведения современного искусства в обновлённом пространстве музея», — рассказал Алексей Гиязов, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка.

«Я очень рада, что после полуторалетнего перерыва музей открывается со стратегическим партнером Альфа-Банком. Банк стал нашим первым партнером почти 30 лет назад. Все это время я сама являюсь его клиентом и восхищаюсь тем, как стратегически развиваются новые сервисы этого высокотехнологичного банка. У нас общие ценности. В центре нашей активности конкретный человек и его конкретные запросы. Надеюсь, что наша совместная работа станет значимой для формирования нового стиля жизни как искусства, где важно всё: работа, досуг и даже финансовая грамотность. Главное — это инвестиции в человека», — поделилась директор Мультимедиа Арт Музей (МАММ) Ольга Свиблова.