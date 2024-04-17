Студенты посетили ИркАЗ

Иркутский алюминиевый завод проводит серию экскурсий для участников проекта «Академия ИT».

Возможность поучаствовать в экскурсии на объектах компании Эн+ Group открылась перед участниками образовательного проекта энергохолдинга «Академия ИТ». Более ста будущих ИT-специалистов и некоторые из них уже смогли побывать на разных крупных предприятиях. Программа насыщенная, один из главных пунктов – посещение Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Гости прошли инструктаж по технике безопасности, получили средства индивидуальной защиты, посетили электролизное и литейное производство.

Экскурсию провели Ольга Кремлева, начальник отдела развития персонала и корпоративных программ ИркАЗа и Альбина Кузнецова, начальник производственно-диспетчерского отдела. Они рассказали студентам об этапах производства алюминия.

Участники экскурсии познакомились с оборудованием современной пятой серии, позволившей увеличить мощность предприятия в 1,5 раза и выпускать до 425 тысяч тонн алюминия ежегодно. Студенты смогли задать вопросы о перспективах завода.

– Я впервые посетил такой крупный и мощный завод. Мы поближе познакомились с реальным действующим производством. Алюминиевый завод понравился своими объемами производства и занимаемой площадью. Удивили масштабы технологического процесса предприятия. Увидели и узнали, как делается алюминиевая катанка и слитки, – рассказал студент Мэргэн Дарбаков.

Студенты «Академии ИT» будут учиться 2,5 года. В течение этого времени они примут участие в реальных ИТ-проектах, пройдут обучение у приглашенных экспертов в области информационных технологий.