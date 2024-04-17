Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год, прибыль за этот период выросла до 8,2 млрд рублей. Активы банка по итогам 2023 года составили 678,2 млрд рублей, капитал банка – 116,6 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2023 году кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU), рейтинговое агентство НКР – до уровня A.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.