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Продажи мотоциклетных шин выросли в России в 2,5 раза

Цены снизились на 11%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитику государственной системы маркировки «Честный знак».

Топ-5 по продажам возглавили Удмуртия, Приморский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Карелия.

«С начала года спрос на шины для мотоциклов вырос в 2,5 раза – по данным за март. За первый месяц весны россияне потратили больше 149 млн рублей на этот тип шин. Но пик спроса еще впереди: по данным «Честного знака» за прошлый год чаще всего шины для мотоциклов приобретали в июне», – уточнила руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Анна Петрушина.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован рост продаж подержанных автомобилей в марте текущего года до 502 тысяч, что на 26% выше февральского уровня и на 1% превосходит показатель марта предыдущего года. Это первый раз за последние полгода, когда вторичный авторынок превышает отметку в полмиллиона машин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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