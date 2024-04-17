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Детей участников СВО продолжат обеспечивать бесплатным питание до 2025 года в Иркутской области

С декабря 2022 года по декабрь 2023 года бесплатное питание получали 1520 детей участников СВО. С января 2024 года питание обеспечено 1739 человек. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В связи с тем, что специальная военная операция продолжается, считаю необходимым продлить действие этой меры поддержки. Это существенное подспорье для семей участников СВО, а поддержка военнослужащих и их семей у нас сегодня в приоритете, – говорит губернатор Игорь Кобзев.

Данную инициативу рассмотрели на 10-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области 17 апреля. Депутаты одобрили поправки и приняли их в окончательном чтении.

– Депутаты единогласно поддержали Губернатора, который четко определил приоритет – поддержка участников спецоперации и их семей как основное направление бюджетной политики на ближайшее время, – подчеркнул председатель областного парламента Александр Ведерников.

Напомним, бесплатным питание обеспечиваются обучающиеся 5–11-х классов муниципальных или частных образовательных организаций, у которых отсутствует право на обеспечение бесплатным питанием по другим правовым актам. Питание предоставляется каждый учебный день в дни посещения детьми общеобразовательных организаций. В дни непосещения общеобразовательных организаций бесплатное питание не предоставляется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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