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Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 14% работающих иркутян

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 14% иркутян. 56% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 18% опрошенных работают по сменному графику, 12% до сих пор не определились с планами.

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тыс. рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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