Как раскрыть свои возможности в РУСАЛе?

О востребованных профессиях, условиях работы в современной алюминиевой промышленности и многом другом рассказали специалисты Иркутского алюминиевого завода на ярмарке вакансий «Работа России. Время возможностей» в Иркутске.

Главное кадровое событие региона проходило на трех площадках: в Иркутске во Дворце спорта «Труд», в Ангарске и Братске. Более 150 работодателей Иркутской области представили 3500 вакансий. Алюминиевая промышленность – ключевая для развития большинства современных отраслей: строительство, производство электромобилей, бытовой электроники и гаджетов, аэрокосмической промышленности. Несмотря на то, что состав востребованных в отрасли профессий остается неизменным: электролизник расплавленных солей, литейщик цветных металлов и анодчик, требования к ним претерпели существенные изменения. Усложняется оборудование, всё больше процессов автоматизируется и на производстве требуется не столько физический, сколько интеллектуальный труд, умение работать на современной технике и оборудовании.

Компания РУСАЛ – это не только один из самых современных производителей алюминия в мире, но и один из лучших работодателей в России согласно независимым рейтингам РБК и Forbes.

Так, все сотрудники компании получают дотацию на питание, обеспечены медицинским обслуживанием, санаторно-курортным лечением и многими другими бонусами. В компании реализуется программа «Жильё», на территориях ответственности для сотрудников строятся жилые микрорайоны, спортивные объекты и медицинские учреждения. Создание максимально комфортных условий жизни и городской среды везде, где расположены предприятия компании – главная цель социальной политики РУСАЛа.

«Сегодня было много молодежи – студенты и выпускники сузов и вузов. Нас, как представителей промышленности, немного огорчает, что технических специальности не так много как гуманитариев. Со своей стороны, мы прикладываем огромные усилия, чтобы уменьшить этот дисбаланс и сделать профессию металлурга по-новому популярной. Например, для школьников и студентов проводятся ознакомительные экскурсии на производство и организована учебная проектная деятельность. В одной из школ города Шелехова открыт «РУСАЛ-класс». Отдельно отмечу, сотрудничество РУСАЛа с ИРНИТУ и Иркутским техникумом архитектуры и строительства, в рамках которого студенты могут пройти оплачиваемую практику на нашем предприятии», – поделилась Юлия Кузнецова руководитель команды подбора персонала.