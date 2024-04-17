"Полюс" продал золотодобывающую компанию "Лензолото"

Золотодобытчик "Полюс" закрыл сделку по продаже ЗДК "Лензолото", консолидирующей россыпные активы группы. "Полюс" не называет покупателей, отмечая лишь, что это группа инвесторов из России. Об этом сообщает Интерфакс.

ЗДК "Лензолото" разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области. В 2023 году компания произвела 103 тысячи унций золота при денежных затратах (TCC) $1168 на унцию (для сравнения, средние TCC "Полюса" в 2023 году составили $389 на унцию).

Сделка по продаже россыпей позволит компании сконцентрировать силы на развитии крупнейших проектов по добыче золота открытым способом, отметил глава "Полюса" Алексей Востоков. "Это особенно актуально сейчас, в связи с планируемым началом разработки Сухого Лога", - добавил он.

При этом холдинговая компания ПАО "Лензолото" остается у "Полюса" и сохранит листинг на "Мосбирже", сообщили в компании.