2,97 млн микрозаймов выдано в марте 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,97 млн. ед., незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 1,3% (в феврале 2024 года – 2,94 млн. ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в марте 2024 года выросло еще меньше – на 1,0% (в марте 2023 года – 2,94 млн ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в марте 2024 года выдано в:

Москве (172,4 тыс. ед.),

Московской обл. (144,2 тыс. ед.),

Краснодарском крае (117,0 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (100,8 тыс. ед.),

Свердловской обл. (97,1 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самый существенный рост выдачи микрозаймов в марте 2024 года в регионах РФ зафиксирован в:

Республике Саха (Якутия) (+3,5%),

Приморском крае (+3,3%),

Омской обл. (+3,0%),

Оренбургской обл. (+2,5%),

Республике Татарстан (+2,1%).

В то же время в некоторых регионах данный показатель, напротив, снизился, в том числе, в:

Архангельской обл. (-2,0%),

Пермском крае (-1,0%),

Ставропольском крае (-0,3%),

Краснодарском крае (-0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в марте выросло на 1,4% и 1,6% соответственно.

«В первые два месяца года выдача микрозаймов сокращалась, а в марте немного скорректировалась, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом данный показатель, по-прежнему, существенно ниже, чем в конце 2023 года – на уровне около 3,0 млн. выданных «займов до зарплаты». Такая стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».