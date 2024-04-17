ВТБ назвал регионы-лидеры по числу дистанционных сделок с ипотекой

По данным ВТБ, Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью. При этом Кубань демонстрирует рекордные результаты: по итогам первого квартала в регионе более 80% заемщиков получили ипотеку дистанционно. Такие данные в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи представила руководитель направления управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Полина Королева.

Краснодарский край с большим отрывом лидирует среди других российских регионов по доле цифровой ипотеки. По итогам января-марта 2024 года 81% сделок с недвижимостью здесь прошли дистанционно. Для сравнения, в Москве этот показатель составил 71%, в Подмосковье – 58%, а в Тюменской области – 55,5%. Эксперты ВТБ считают, что лидерство Краснодарского края обусловлено высокой долей межрегиональных сделок, когда клиент приобретает недвижимость в южном регионе из другого города. В большинстве таких случаев (93%) клиенты приобретают строящееся жилье у партнеров, которые активно развивают дистанционный формат продаж.

«При высоком темпе жизни спрос на дистанционные сделки с недвижимостью стабильно растет. По итогам первого квартала почти каждый третий жилищный кредит наши клиенты получили дистанционно» – отметила Полина Королева.

Она рассказала, что чаще всего удаленно заемщики покупают новостройки (42% сделок по итогам квартала). На вторичном рынке доля цифровой ипотеки значительно ниже, но и она за год выросла в шесть раз в структуре выдач ВТБ и по итогам марта превысила 11%.

Она добавила, что в рамках новой стратегии до 2026 года ВТБ важно, чтобы заемщики могли получить жилищный кредит там, где им это удобнее – в офисе, у партнера или дистанционно. Несмотря на общий тренд на цифровизацию и переход в онлайн некоторым клиентам по-прежнему комфортно проводить сделки, лично присутствуя в отделении банка. Поэтому банк добавляет в функционал розничной сети возможность выдать ипотеку.

Эксперт также отметила, что 65% заявок на кредиты клиенты подают через партнеров – агентства недвижимости и застройщиков.