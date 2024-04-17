Житель Иркутской области лишился иномарки после езды в нетрезвом виде

В Саянске мужчина местный житель лишился иномарки из-за повторной езды в нетрезвом виде. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что 46-летний местный житель, ранее привлеченный к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, вновь сел нетрезвым за руль иномарки Citroën C4. Это выяснили сотрудники ГИБДД, остановившие мужчину ночью в микрорайоне Строителей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил виновного к 360 часам обязательных работ, лишил прав на срок 2,5 года, а также конфисковал транспорт в доход государства.