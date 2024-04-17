Госкорпорация «Росатом» объявила о старте набора проектов в Экологический акселератор

Сбор заявок в Экологический акселератор начала Госкорпорация «Росатом» – они принимаются до 15 мая. Иркутская область (г. Усолье-Сибирское) стала одним из шести пилотных регионов. Лучшие команды смогут претендовать на финансирование до 500 тысяч рублей на реализацию проектов, рассказали в пресс-службе организации.

Помимо Приангарья в число пилотных регионов вошли Мурманская область (г. Полярные зори), Ленинградская область (г. Сосновый бор), Нижегородская область (г. Саров), Удмуртская Республика (г. Глазов), Приморский край (г. Владивосток).

При этом заявки принимаются от представителей стартапов и авторов экологических инициатив со всей России – при условии реализации проектов в перечисленных муниципалитетах. Для участия необходимо заполнить форму на сайте.

«Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание состоянию экологии в стране и работает в соответствии с принципами устойчивого развития. Экологический акселератор призван найти наиболее перспективные идеи и проекты в области экологии и помочь им реализоваться», – говорится в сообщении.

Проект, претендующий на место в акселераторе, должен соответствовать одному из направлений отбора, среди которых решения по экологизации городской инфраструктуры, решения для ритейла и сферы услуг, решения для конечного потребителя, цифровые решения, образовательные решения, решения в области коммуникаций и маркетинга, а также креативные проекты.

Партнерами акселератора выступят крупнейшие российские институты развития – Сколково, АСИ, Московский инновационный кластер, Платформа НТИ, региональные фонды поддержки предпринимательства, а также ESG Альянс и Росмолодежь.

«Акселератор позволит сформировать новое сообщество лидеров, которые готовы внедрять экологические практики в свои текущие бизнес-процессы, а также разрабатывать инновационные технологические решения с нуля», – считает руководитель направления проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО Госкорпорации «Росатом» Ольга Шкабардня.

По окончании сбора заявок конкурсная комиссия, в состав которой войдут эксперты в области экологии из Госкорпорации «Росатом» и внешних институтов развития, отберет проекты-полуфиналисты, которые попадут в предакселератор. Там под руководством бизнес-трекеров команды подготовятся к питчингу проектов перед жюри. По его итогам самые перспективные инициативы попадут в акселерационный цикл, где поборются за получение финансирования.