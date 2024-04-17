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Мошенники предлагают иркутянам менять старые банкноты на новые

В России вводятся в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей. В связи с этим иркутян просят быть внимательнее и остерегаться действий мошенников. Злоумышленники могут принуждать к обмену старых купюр на новые, а в этом нет никакой необходимости, предупредили в пресс-службе мэрии Иркутска.

«Банкноты старого образца остаются законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота постепенно, по мере износа. В оформлении новых купюр 2022 и 2023 годов выпуска использована символика федеральных округов. На лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне – достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов», – говорится в сообщении.

Обновленная сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату.

На пятитысячной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты – стела «Европа – Азия», на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Новые банкноты содержат усиленный защитный комплекс.

По информации Банка России, до 2025 года планируется поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей. Будет усовершенствована их защита и разработан новый дизайн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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