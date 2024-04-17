Ангарчанина заподозрили в хищении денег у пенсионеров

Житель Ангарска ради быстрого заработка, обещанного незнакомцами в Интернете, занялся обманом пенсионеров. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

Установлено, что накануне с разницей в пару дней в дежурную часть полиции в городе нефтехимиков обратились две пенсионерки 84 и 86 лет. Обеим мошенники сообщили про вымышленные ДТП, виновниками которых якобы стали их родственники.

Пенсионерки, «спасая» близких, отдали пришедшему к ним пособнику преступников 687 тысяч рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что за наличными являлся 19-летний местный житель. Деньги он перевел аферистам, оставляя себе меньше 7% суммы.

В настоящее время полицейские проверяют ангарчанина на причастность к другим похожим преступлениям. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.