СберСтрахование жизни в январе-марте оказало финансовую помощь заёмщикам из Иркутской области на 140,7 млн рублей

СберСтрахование жизни в январе-марте 2024 года оказало финансовую поддержку застрахованным заёмщикам из Иркутской области, выплатив по страховым случаям 140,7 млн рублей. Компания урегулировала 906 страховых событий.

Выплаты по кредитному страхованию жизни:

66,9 млн рублей компания направила на урегулирование 865 страховых случаев заёмщиков, которые добровольно застраховались от различных рисков: жизни, здоровья, от снижения оклада или потери работы.

Выплаты по ипотечному страхованию жизни:

73,8 млн рублей получили заёмщики добровольного ипотечного страхования жизни. Урегулировано по ним 41 событие.

«Страхование жизни играет важную роль в поддержании уровня жизни каждого заёмщика, оформившего ипотеку или потребительский кредит. Ведь в случае непредвиденной ситуации со здоровьем страховая компания самостоятельно выплачивает за клиента его финансовые обязательства в полном размере, тем самым помогая сохранить его траты и время для спокойного восстановления. Наша компания, как социально-ответственный страховщик и лидер на рынке страхования жизни, производит самые крупные выплаты клиентам по страховым случаям, в том числе в рамках программ ипотечного и кредитного страхования жизни. Cегодня свою жизнь доверяет нам 12,9 млн заёмщиков. Уже по итогам первого квартала этого года мы превысили объём выплат нашим клиентам из Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,1%, а количество урегулированных случаев — на 6%. Таким образом, почти 1 тысяча семей остались под надёжной защитой страхового полиса», — Ирина Корсакова, исполнительный директор СберСтрахования жизни.

Страховые случаи

Наибольшая выплата — 16,4 млн рублей — направлена по программе добровольного ипотечного страхования жизни в связи с сердечно-сосудистым заболеванием заёмщика. Ещё 5 млн рублей компания выплатила по аналогичной программе другому заёмщику по причине несчастного случая в быту.