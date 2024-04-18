Тарифы с нормированием по объемам потребления установят в Иркутской области с 1 июля

Норма не затронет интересы большинства жителей. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ходе оглашения послания региональному парламенту.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Для того, чтобы сохранить преимущество низких тарифов для потребителей Иркутской области, мы установим диапазон потребления электроэнергии, который не затронет интересы абсолютного большинства жителей региона. Сейчас мы обсуждаем норму в 25 тысяч КВт-час в месяц. Я допускаю, что будут политические спекуляции вокруг этой темы. Но я сделаю всё возможное, чтобы сохранить для жителей региона самый низкий тариф на электрическую энергию и самую возможно высокую норму потребления, – подчеркнул глава региона.

Игорь Кобзев отметил, что низкие тарифы на электрическую энергию – одно из конкурентных преимуществ Иркутской области и Правительство региона делает все, чтобы оградить население от необоснованного увеличения платежей за электричество, даже несмотря на то, что «правила игры» в этой сфере уже поменялись.

С учетом новых требований региональные власти должны определиться: либо постепенно повышать тариф для населения с целью сокращения перекрестного субсидирования (когда низкий тариф для населения отчасти компенсируется относительно высоким тарифом для промышленных предприятий), либо вводить тариф с привязкой к уровню потребления. Повышение тарифа для жителей затронет практически всех, в то время как введение тарифа с нормированием по объёмам потребления – только тех, кто имеет уровень потребления выше установленной нормы.

– Новые правила распространяются на всю страну и в большинстве субъектов решение об установлении таких тарифов уже принято. В случае невведения таких тарифов наше тарифное решение будет отменено и 2,3 млрд рублей, в том числе за «серых» майнеров, будут компенсироваться энергокомпаниям из бюджета Иркутской области. Конечно, это может отразиться на устойчивости бюджета и исполнении наших социальных обязательств, – пояснил Игорь Кобзев.