Новые энергоблоки построят в Иркутской области к концу 2028 года

Их разместят на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском. Регион активно взаимодействует по этому вопросу с Минэнерго России. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области в 2023 году и основных направлениях областной государственной политики на 2024 год.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Иркутская область вошла в число субъектов, в которых подтверждена необходимость технологического усиления энергомощности. Системным оператором Единой энергетической системы России уже определена дата начала поставки мощности с новых объектов генерации – декабрь 2028 года. Стоимость работ составит порядка 200 млрд рублей. Все эти средства – вложения инвесторов. Благодаря этому на ТЭЦ-11 будет увеличена мощность на 460 МВт.

– Нам, безусловно, важно, чтобы интересы региона при решении задачи создания новой генерации были учтены в полном объеме. Взаимодействуем по этому вопросу с компанией «ЕвроСибЭнерго». Новые мощности должны, прежде всего, быть нацелены на инвесторов, работающих в сфере реального производства, жилищного и социального строительства, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что в энергодефицитных районах области не должно быть майнинга. По этому вопросу ожидается законодательное решение на федеральном уровне.

Это касается и модернизации сетевой инфраструктуры. Зимние отключения, на которые жаловались жители Иркутского и Шелеховского районов, связаны по большей части с проблемой сетей, а не генерации.

– Мы готовы содействовать электросетевым компаниям в работе с федеральным центром по вопросам реализации их инвестиционной программы. Сегодня значительные инвестиции уходят на мероприятия по обеспечению электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона. Для нас важно, чтобы эти инвестиции в тарифной нагрузке не отразились негативно на потребителях, в том числе на наших энергоемких предприятиях и на решениях по модернизации сетевого хозяйства в проблемных населенных пунктах, – подчеркнул Игорь Кобзев.