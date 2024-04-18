Требования к архитектурно-градостроительному облику территорий могут ввести в Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Послании о положении дел в Иркутской области в 2023 году и основных направлениях областной государственной политики на 2024 год подробно остановился на вопросах развития туризма.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Туризм сегодня становится новым драйвером развития бизнеса и стимулом открытия новых производств. Мы считаем это направление одним из базовых с точки зрения решения задач по созданию новых рабочих мест и пополнения регионального бюджета, – подчеркнул глава региона.

Игорь Кобзев напомнил, что Иркутская область стала участником масштабного федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В его рамках совместно с Республикой Бурятия разработан проект «Волшебный Байкал», который был представлен главе государства.

Также губернатор отметил, что для развития туризма необходимо создавать инфраструктуру, в том числе реконструировать дороги, благоустраивать территории.

– К сожалению, многие туристические маршруты проходят через локации, которые часто находятся в неудовлетворительном состоянии: покосившиеся заборы, неубранный мусор и грязные фасады зданий. Добавьте сюда отсутствие санитарных зон. Все это портит впечатление от поездки. Поэтому Правительству Иркутской области совместно с муниципальными органами власти необходимо проработать возможность введения на территориях городов и поселений требований к архитектурно-градостроительному облику. Особо прошу обратить внимание на места прохождения туристических маршрутов. Эти требования должны учитывать исторические и культурные особенности каждого населенного пункта, а также современные тенденции в архитектуре и градостроительстве, – дал поручение Игорь Кобзев.

Глава Приангарья также обратил внимание на реализацию в регионе мероприятий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Например, в Иркутске выполнена архитектурно-художественная подсветка 16 исторических зданий на улице Карла Маркса, установлены сенсорные цифровые терминалы и санитарные модули, обновлена туристическая и пешеходная навигация.

– Опыт действительно хороший, его оценили жители и гости города, поэтому считаю: все, что сделано, нужно сохранить и работу в этом направлении продолжить, – заявил Игорь Кобзев.