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Более 1000 студентов участвовали в конкурсе по использованию ИИ-технологий для банковской сферы

Завершился образовательный проект для студентов «Машинное обучение PRO», который организовали Финтех Хаб Банка России и банк ВТБ в рамках долгосрочного стратегического партнерства.  В этом году заявки на участие подали 1200 человек.

В рамках проекта внимание участников было сфокусировано на обработке финансовых новостей и документов с использованием генеративных нейросетей и моделей машинного обучения. В ходе обучения они освоили подходы к разработке цифровых продуктов, погрузились в обработку естественного языка, а также разработали прототипы актуальных для финансовых компаний сервисов. Кроме того, участники прокачали навык презентации проектов перед экспертами, получив обратную связь и рекомендации по доработке. В финале программы они представили свои проекты на конференции Data Fusion 2024.

Всего на проект зарегистрировалось 1200 человек. Конкурс составил 24 человека на место. В рамках отбора участники прошли тестирование по основным инструментам машинного обучения. В итоге 50 ребят стали участниками проекта.

Проект состоял из двух модулей – теоретического и практического, и был предназначен для студентов профильных направлений российских вузов и ссузов. На теоретическом модуле ребята изучали основы NLP, языковые модели, специфику эффективной работы с LLM, MLOps и многое другое. А в практическом – работали над пятью кейсами под руководством опытных менторов из Банка России и банка ВТБ.

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«Анализ и принятие решений в финансовой отрасли опирается на обработку и интерпретацию большого объема источников неструктурированной и структурированной информации. Поэтому машинное обучение стало неотъемлемой частью банковской сферы. Оно помогает улучшить эффективность, снизить риски и повысить качество обслуживания клиентов. Совместный проект Финтех Хаба Банка России и банка ВТБ позволяет внедрять современные технологии, обмениваться опытом при подготовке кадров и повышать квалификацию по направлениям финансовых технологий, data science и анализа данных в финтехе», – рассказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Финтех Хаб – подразделение департамента финансовых технологий Банка России, с 2021 года реализующее просветительские программы в области финтеха, инноваций в платежах и финансовой кибербезопасности. Реализация программ проходит при партнерстве с финансовыми организациями и компаниями технологического рынка России.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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