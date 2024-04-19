РСХБ нарастил кредитный портфель сельхозкооперативов до 18 млрд рублей

С начала 2024 года Россельхозбанк увеличил количество и объёмы кредитования обслуживаемых агрокооперативов. О мерах поддержки малых и средних хозяйств на полях XI Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов рассказала Наталия Конкина, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Сельскохозяйственные кооперативы играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности России и в обеспечении жизни на селе. Для поддержки сельхозкооперативов на государственном уровне был введен комплекс мер по господдержке агрообъединений, включая гранты на развитие материально-технической базы и субсидии на возмещение ряда понесенных затрат. Согласно данным аналитиков РСХБ, 90% кредитов для сельскохозяйственных кооперативов выдаются именно на льготных условиях.

РСХБ как опорный банк АПК тонко чувствует запросы клиентов из сельскохозяйственной отрасли и оказывает значительную поддержку развитию всех форм предпринимательства на селе. В 2023 году количество кооперативов, которые обслуживаются в банке, увеличилось на 20%, их совокупный кредитный портфель на текущий момент составляет более 18 млрд рублей.

«Россельхозбанк кредитует около 72% малых форм хозяйствования в АПК, и уже более 50% активно работающих кооперативов являются нашими клиентами. Банк развивает специализированную линейку продуктов для сельхозкооперативов: кредиты на проведение сезонных работ, кредиты для поддержки животноводства, на инвестиционные цели, проектное финансирование и рефинансирование кредитов, выданных другими банками. Для расширения возможностей кредитования сельхозкооперативов РСХБ занимает активную позицию в части развития законодательства. В рамках парламентских слушаний на тему Совершенствования законодательства РФ о потребительской и сельскохозяйственной кооперации Россельхозбанк подал к рассмотрению 6 инициатив. Однако, не только кредитование является залогом успешного развития субъектов малого бизнеса, но и комплексное предоставление нефинансовых услуг, в рамках которых РСХБ является лидером в части создания набора сервисов для сектора АПК», — прокомментировала Наталия Конкина, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Экосистема Своё для предприятий АПК включает семь платформ. Это две платформы для подбора и строительства жилья (Своё Жилье и Своё Село), платформы для выбора аграрной профессии, обучения и трудоустройства («Я в Агро»), для организации и поддержки фермерского бизнеса (Своё Фермерство), электронный магазин для торговли фермерской продукцией без посредников (Своё Родное), сервис для организации агротуров (Своё За городом), площадка для свободного общения жителей сельских территорий, обмена товарами, создания локальных групп и многого другого (Всё Своё).

С 2021 года в образовательном проекте «Школа фермера» Минсельхоза, аграрных вузов и РСХБ существует отдельная специализации по сельскохозяйственной кооперации. С 22 апреля запускается 9 волна «Школы фермера», и данное направление обучения будет доступно в 4 регионах России: Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях и в Пермском крае. Спустя 2,5 месяца интенсивных занятий обучающиеся защитят свои бизнес-планы, и в нескольких регионах нашей страны появятся новые сельскохозяйственные объединения.

В апреле 2024 года в Москве состоялся XI Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Представители крупных агрохолдингов, кооперативов из 59 регионов России, РСХБ обсудили перспективы развития сельскохозяйственной кооперации и способы обеспечения подходящих условий для успешного участия малых сельхотоваропроизводителей в кооперативах.