Свой Банк фиксирует спрос на среднесрочные вклады

В I квартале 2024 года среди клиентов Своего Банка наибольшим спросом пользовались вклады сроком на шесть месяцев. Ключевые факторы роста — повышенные процентные ставки до 17% и возможность повторного вложения средств уже через полгода.

В начале года доля вкладов на полгода в объеме новых депозитов Банка находилась в диапазоне 73–76%, достигнув максимума в марте, когда общая сумма привлечений на срок до 180 дней составила 958,8 млн руб. В реальном выражении сумма средств, привлеченных на вклады сроком шесть месяцев, росла быстрыми темпами: +14,0% в феврале и +24,3% в марте. Резкий прирост связан с повышенной доходностью среднесрочных депозитов.

По словам директора Департамента развития розничного бизнеса Своего Банка Никиты Игнатенко, такая динамика в целом соответствует общей ситуации на рынке. «Интерес населения к среднесрочным банковским вкладам объясняется привлекательными депозитными ставками, которые выглядят более выигрышно в сравнении с короткими и длинными вкладами. Кроме того, остается пространство для маневра: получив высокий доход по среднесрочному вкладу, уже через шесть месяцев можно оценить ситуацию со ставками и открыть новый вклад с наиболее выгодными условиями. По всей видимости, снижение ключевой ставки будет плавным, а значит, депозитные ставки еще долго будут оставаться высокими», — отметил Никита Игнатенко.

На втором месте — вклады сроком на один год, которые составляли 18-20% от общей суммы привлеченных средств клиентов. Однако в реальном выражении сумма вкладов росла даже более активными темпами: +10,8% в январе, +29,7% в феврале и +6,9% в марте, достигнув пика в 227,1 млн руб. «Годовые вклады остаются одной из самых удобных опций для размещения сбережений. Их выбирают клиенты, которые хотят зафиксировать повышенную доходность на длинный срок», – подчеркнул Никита Игнатенко.

В продуктовом разрезе наибольшим спросом в январе-марте пользовались депозиты Свой Вклад (22–23%) и Свой Вклад Промо (57-61%), предлагавшие клиентам Банка наиболее привлекательные ставки. Оформление в онлайн-формате остается предпочтительным способом открытия вклада: в марте 84% новых вкладов было открыто через мобильное приложение или на сайте Своего Банка.

Напомним, что ранее Свой Банк впервые вошел в топ-100 российских банков по сумме вкладов физических лиц, заняв 24 место по максимальному приросту суммы частных вкладов за февраль 2024 года, и был номинирован на престижную финансовую премию «Сравни» в категории «Вклад года».