В Усть-Илимске аферисты убедили мужчину продать внедорожник и отдать деньги им

63-летний житель Усть-Илимска стал жертвой аферистов. Они убедили мужчину продать автомобиль, а вырученные деньги отправить им. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

Несколько дней назад жителю Приангарья позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы мониторинга. Аферист заявил, что мошенники взломали личный кабинет пенсионера, оформили на него три кредита на общую сумму 740 тысяч рублей. Для того чтобы сохранить средства, преступник поручил собеседнику перевести такую же сумму на другой счет.

Поскольку у мужчины таких денег не оказалось, он попытался взять кредит в нескольких банках, но попытки оказались безуспешными. Через некоторое время с усть-илимцем связался лжесотрудник правоохранительных органов, который убедил его продать имущество.

Долго не раздумывая, пенсионер рассказал звонившему о своем автомобиле. Злоумышленники самостоятельно выставили на продажу японский внедорожник, организовали встречу с потенциальным покупателем, при этом пообещали владельцу машины в будущем расторгнуть договор купли-продажи и вернуть транспортное средство.

Вырученные 715 тысяч рублей потерпевший перевел на неизвестный счет, а через некоторое время понял, что стал жертвой мошенников. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.