В преддверии 9 Мая мошенники стали обманывать ветеранов

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. В преддверии Дня Победы мошенники стали обманывать ветеранов. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«Выявлены мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. Чтобы поторопить потенциальных жертв, злоумышленники указали на сайтах финальную дату, до которой можно получить выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Условием получения обещанных выплат является оплата комиссии и введение данных банковской карты. Жителей Иркутской области призывают быть бдительными.