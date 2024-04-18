Автобусы до садоводств запустят в Иркутске с 20 апреля

С 20 апреля в Иркутске запустят автобусы по садоводческим маршрутам. Они будут работать по выходным дням. На эти цели выделено 14 автобусов муниципального предприятия «Иркутскавтотранс», рассказали в пресс-службе мэрии.

Иркутяне смогут доехать до садоводств «Строитель», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Дорожник» и в поселок Патроны.

С 1 мая расписание движения данных автобусов изменится. Также будет увеличено количество маршрутов и транспортных средств.