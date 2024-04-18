В Иркутске приступили к ремонту улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В областном центре начался ремонт улиц по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году планируют привести в порядок 18 участков длиной более 19 км, рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.

В настоящее время подрядные организации определены и уже частично вышли на объекты. Ремонт дорог будет комплексным: запланирован демонтаж старых элементов, обустройство оснований, восстановление ливневой канализации, укрепление обочин, замена бордюров и ограждений, асфальтирование проезжей части и тротуаров.

Кроме того, предусмотрены монтаж современного освещения и остановочных павильонов, улучшение пешеходной инфраструктуры, установка «лежачих полицейских». Заключительным этапом станет нанесение разметки термопластиком и установка дорожных знаков, а также гидропосев газонов.

Сейчас на дорогах, которые будут отремонтированы в предстоящем сезоне, устанавливают временные знаки, проводят обрезку деревьев, корчевку пней, демонтаж бордюрного камня. Мероприятия стартовали на Трудовой, 25-го Октября, Володарского, Байкальской, Горького, Литвинова, Академической, Чайковского, в Спортивном переулке.

На всех площадках задействована специализированная техника – самосвалы, погрузчики, колесные экскаваторы, автовышки, гидромолоты.

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице региона комплексно отремонтировали 21 участок общей протяженностью свыше 23 километров.