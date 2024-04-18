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Туристов из Китая, Индии и Вьетнама ждут на Байкале в 2024 году

Рост организованного въездного турпотока прогнозируют в России в 2024 году, в том числе на Байкале, расположенном в Иркутской области и Республике Бурятия. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров РФ.

По данным организации, лидером по турпотоку в Россию в этом году станет Китай. В передовиках грядущего туристического сезона также Вьетнам, Индия, Индонезия, ОАЭ, Катар и Иран. Хорошие перспективы туроператоры видят у Таиланда, стран СНГ.

Если в прошлом году до 80% иностранцев приезжали только с целью бизнеса, то сейчас и туроператоры ждут группы экскурсионных туристов. Спрос, конечно, пока далек от допандемийных показателей, но частичное восстановление рынка уже есть.

В летний период, на который приходится пик туристического сезона в России, до 80% туров приходится на Москву и Санкт-Петербург.

«Иностранные туристы едут не только в две столицы, но и на Байкал, в Казань и Тюмень. Приморье также привлекает туристов из Китая и стран Юго-Восточной Азии», – отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Росту числа интуристов способствует восстановление безвизового режима для туристических групп. Большой вклад вносят и индивидуальные туристы – они могут получать электронные визы, которые теперь действуют для граждан из 55 стран.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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