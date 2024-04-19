Городские депутаты поблагодарили РУСАЛ за вклад в развитие Шелехова

Накануне в администрации прошло очередное заседание думы.

Одним из главных вопросов на повестке стал отчет главы города Алексея Тенигина о проделанной работе в 2023 году. В нем сити-менеджер уделил особое вынимание взаимодействию с Иркутским алюминиевым заводом компании РУСАЛ.

– Только за прошлый год благодаря поддержке градообразующего предприятия мы вместе с жителями высадили порядка 600 деревьев и кустарников на территории больничного городка, 3 микрорайона, городского парка и аллеи городского кладбища, – Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве ИркАЗа и Шелехова на 2023 год для города РУСАЛ приобрел сценический комплекс для проведения мероприятий. В 1 микрорайоне появился корт для спортивных игр. Настоящим подарком стала новогодняя елка и световые фигуры, которые были установлены на площади у дворца культуры «Металлург».

– Сегодня мы хотим поблагодарить компанию РУСАЛ в лице директора Иркутского алюминиевого завода Артёма Фоминых за поддержку и развитие города Шелехова. Новая ёлка и новогодние фигуры покорили сердца не только шелеховчан, но и жителей других муниципалитетов, которые ездили любоваться на них несмотря на аномально холодную погоду, – Марина Комарова, депутат думы города Шелехова.

Также в 2023 году компания РУСАЛ начала строительство Центра спортивных единоборств в 3 микрорайоне. На сегодняшний день готовность объекта составляет 100%. После завершения работ по благоустройству прилегающей территории в центре смогут бесплатно тренироваться дети от 5 до 18 лет. Летом спортивный объект распахнёт свои двери перед юными спортсменами.