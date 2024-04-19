Всего 8,5% жилья Москвы строится вблизи парков

Согласно исследованию агентства недвижимости NF Dom, только 8,5% всех квартир в столичных новостройках находятся в шаговой доступности от крупных парковых зон, причем половина этого объема относится к бизнес-классу. Средневзвешенная цена в сегменте бизнес-класса составляет 506 тыс. руб. за квадратный метр, а средний бюджет покупки таких лотов – 32,5 млн руб.

Наибольшая концентрация доступных для покупки квартир бизнес-класса вблизи парков в границах «старой» Москвы фиксируется рядом с парком «Событие» в Раменках, где расположено 54% всех лотов, в то время как парковая зона занимает лишь 24 гектара (1% территории района).

В свою очередь, район Сокольники, 50% территории которого отдано под одноименный парк в 502,8 га, демонстрирует полное отсутствие строящихся жилых комплексов, что свидетельствует о значительном дефиците ликвидного предложения на текущий момент. При этом 100% текущего предложения – это апартаменты.

В апреле 2024 года был анонсирован новый проект от девелопера STONE, расположенный на территории 2,2 га в Сокольниках. ЖК Sokolniki станет первым в районе комплексом бизнес-класса, предлагающим квартиры, а не апартаменты. Текущая конъюнктура спроса в сегменте бизнес-класса показывает, что больше половины покупателей выбирают площади в среднем от 65 до 85 кв. м. По прогнозам аналитиков, спрос на просторное жилье в локации Сокольники будет соответствовать среднерыночным значениям, так как район традиционно привлекателен для покупателей, среди которых есть платежеспособная аудитория, ориентированная на приобретение жилья бизнес-класса. На фоне сохраняющегося дефицита ликвидного предложения в Сокольниках, а также сочетания с инфраструктурой и близостью к парковой зоне такой формат будет востребован.

«Район Сокольники является уникальным местом на карте Москвы, где природное богатство и историческое наследие сочетаются с урбанистическим контекстом столицы. На сегодняшний день здесь отмечается отсутствие строящихся жилых комплексов. Ограниченный земельный банк района создает уникальные условия для жизни в гармонии с природой. В будущем ожидается появление единичных проектов, которые станут важным дополнением к рынку недвижимости района. Однако их сроки реализации не определены, и ЖК Sokolniki будет оставаться единственной новостройкой, в которой будут предлагаться квартиры в этой уникальной локации», – Наталья Сазонова, управляющий директор NF Dom.