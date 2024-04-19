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СТМ увеличивают средний чек на 32%

Исследовательский холдинг Ромир и сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price изучили покупательское поведение в отношении собственных торговых марок (СТМ). Соответствующие результаты были представлены на ежегодной конференции холдинга «Возрождение смыслов».

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Анализ на основе Единой панели данных Ромир показал, что за последние четыре года доля присутствия СТМ в кошельке покупателя выросла почти в два раза – с 5,2% в 2019 году до 10,1% в 2023-м. Изменился и процент пенетрации (аудитории) СТМ: в феврале 2021 года товары собственных торговых марок покупали 97,8% россиян, а в 2023 году этот показатель составил 98,7%.

Интерес к собственной продукции компании демонстрируют покупатели разных регионов. Наибольший процент пенетрации в FMCG-сегменте пришелся на жителей Центрального и Уральского федеральных округов, Поволжья и Сибири (выше 99%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достиг 100%, а минимальный показатель – на Дальнем Востоке (88,3%).

Как показывает исследование, добавление в корзину СТМ позволяет увеличить средний чек на 32% – с 599 до 790 рублей. Это происходит, в первую очередь, за счет увеличения количества единиц товаров (SKU) в чеке покупателя. Более доступная цена на товары собственных торговых марок провоцирует покупателя класть в корзину, например, две-три упаковки продукции СТМ вместо одной упаковки брендированной продукции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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