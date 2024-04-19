СТМ увеличивают средний чек на 32%

Исследовательский холдинг Ромир и сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price изучили покупательское поведение в отношении собственных торговых марок (СТМ). Соответствующие результаты были представлены на ежегодной конференции холдинга «Возрождение смыслов».

Анализ на основе Единой панели данных Ромир показал, что за последние четыре года доля присутствия СТМ в кошельке покупателя выросла почти в два раза – с 5,2% в 2019 году до 10,1% в 2023-м. Изменился и процент пенетрации (аудитории) СТМ: в феврале 2021 года товары собственных торговых марок покупали 97,8% россиян, а в 2023 году этот показатель составил 98,7%.

Интерес к собственной продукции компании демонстрируют покупатели разных регионов. Наибольший процент пенетрации в FMCG-сегменте пришелся на жителей Центрального и Уральского федеральных округов, Поволжья и Сибири (выше 99%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достиг 100%, а минимальный показатель – на Дальнем Востоке (88,3%).

Как показывает исследование, добавление в корзину СТМ позволяет увеличить средний чек на 32% – с 599 до 790 рублей. Это происходит, в первую очередь, за счет увеличения количества единиц товаров (SKU) в чеке покупателя. Более доступная цена на товары собственных торговых марок провоцирует покупателя класть в корзину, например, две-три упаковки продукции СТМ вместо одной упаковки брендированной продукции.